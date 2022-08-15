В Киеве сняли со здания Первой мужской гимназии мемориальную доску в память о том, что здесь учился писатель Михаил Булгаков.

Соответствующее фото здания без памятной таблички публикуют Telegram-каналы

В сентябре 1900 года Михаил Булгаков поступил в приготовительный класс Второй мужской гимназии, а в августе 1901-го он был зачислен в первый класс (второе отделение) Первой киевской гимназии, которую окончил в 1909 году.

С 1959 года в здании гимназии расположен Гуманитарный корпус Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Напомним, в Киеве на Андреевском спуске укрыли от обстрелов памятник писателю-киевлянину Михаилу Булгакову, который был установлен у его дома-музея.

Ранее мы писали, что в программе зарубежной литературы в украинских школах частично оставят произведения русских писателей. Но речь идет только о тех авторах, которые сами или их творчество тесно связаны с Украиной. Так, в программах планируют оставить произведения Гоголя, Булгакова, Ильфа и Петрова.

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