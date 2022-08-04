В программе зарубежной литературы в украинских школах частично оставят произведения русских писателей. Но речь только о тех авторах, которые сами или их творчество тесно связаны с Украиной.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

"Если говорить концептуально, принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику, – их творчество будет оставаться в учебных программах", - сказал Кононеко.

По его словам, в программах планируют оставить произведения Гоголя, Булгакова, Ильфа и Петрова.

"Например (останется в программе - Ред.), Николай Гоголь, – это фактически наш украинский писатель, который очень многое сделал для украинской культуры. Или Владимир Короленко, так же будет изучаться произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце". В программе останется изучение произведения Анатолия Кузнецова "Бабий Яр", потому что это знаковое произведение, документальное, связанное тесно с трагическим событием, которое было на территории Украины. Такое произведение, как "12 стульев" Ильфа и Петрова, оно будет также изучаться в школьной программе", - сказал Юрий Кононенко.

Напомним, ранее "Страна" подробно разбиралась, как "дерусифицируют" школьную программу в Украине.

Также мы писали, что омбудсмен по вопросам образования рассказал, продолжат ли в украинских школах изучать русский язык.

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