Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма назвал список из 10 наиболее распространенных урбанонимов, которые в первую очередь рекомендуют переименовать.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.



В топ-10 самых частых топонимов входят:

Юрий Гагарин;

Александр Пушкин;

Иван Мичурин;

Валерий Чкалов;

Максим Горький;

Юрий Лермонтов;

Александр Суворов;

Владимир Маяковский;

Александр Матросов;

Владимир Комаров.

Напомним, ранее Минкульт решил создать совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации Украины.

В отдельном материале мы разбирались, как идут переименования улиц в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.