Минкульт рекомендует переименовать улицы. Фото: facebook.com

Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма назвал список из 10 наиболее распространенных урбанонимов, которые в первую очередь рекомендуют переименовать.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

В топ-10 самых частых топонимов входят:

  • Юрий Гагарин;
  • Александр Пушкин;
  • Иван Мичурин;
  • Валерий Чкалов;
  • Максим Горький;
  • Юрий Лермонтов;
  • Александр Суворов;
  • Владимир Маяковский;
  • Александр Матросов;
  • Владимир Комаров.

Напомним, ранее Минкульт решил создать совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации Украины.

В отдельном материале мы разбирались, как идут переименования улиц в Украине.

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