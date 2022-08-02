Гагарин, Пушкин, Мичурин и другие. Минкульт назвал топ-10 имен, которые рекомендуют убрать из названий улиц
Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма назвал список из 10 наиболее распространенных урбанонимов, которые в первую очередь рекомендуют переименовать.
Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
В топ-10 самых частых топонимов входят:
- Юрий Гагарин;
- Александр Пушкин;
- Иван Мичурин;
- Валерий Чкалов;
- Максим Горький;
- Юрий Лермонтов;
- Александр Суворов;
- Владимир Маяковский;
- Александр Матросов;
- Владимир Комаров.
Напомним, ранее Минкульт решил создать совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации Украины.
В отдельном материале мы разбирались, как идут переименования улиц в Украине.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.
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