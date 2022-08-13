В Александрии, что в Кировоградской области, рядом с одной из школ снесли бюст русского и советского писателя Максима Горького.

Об этом сообщил мэр Александрии Сергей Кузьменко в Telegram.

Сносу бюста Горького предшествовали решения сессии и исполкома городского совета.

По словам пресс-секретаря горсовета Юлии Марюхно в интервью изданию "Общественное", памятник будут хранить на территории коммунального предприятия, осуществившего демонтаж, до дальнейшего решения его судьбы властями города.

Ранее мы писали, что под Полтавой снесли памятник Максиму Горькому и закрыли музей писателя. Бюст Максима Горького был демонтирован в селе Левенцовка. Его перенесли в "Парк советского периода" в Путивле.

Также "Страна" сообщала, что под Харьковом снесли памятник Максиму Горькому, который находился возле железнодорожного вокзала в Кегичевке.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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