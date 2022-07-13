Уже вторая петиция на сайте президента о сносе памятника Екатерине II в Одессе набрала более 25 тысяч голосов.

Предыдущая петиция, напомним, предлагала установить на ее месте памятник звезде гей-порнофильмов Билли Херрингтону.

А в этой петиции просто требуют снести памятник российской императрице, в годы правления которой и была основана Одесса (монумент официально называется "Памятник основателям Одессы" и там не только скульптура Екатерины, но и Хосе де Рибаса, Франца Павловича де Волана, Григория Потёмкина и Платона Зубова.

"Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, кто способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственной русификации и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право", - объясняет автор петиции свою логику.

Теперь Владимир Зеленский должен как-то ответить на обе петиции.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что решение о сносе памятников находится в компетенции городских властей Одессы, а не президента.

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