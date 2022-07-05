В Одессе суд приговорил к году условно мужчину и женщину, которые занимались сексом на пляже и попали на видео.

Об этом свидетельствуют данные в судебном реестре.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина - гражданин Беларуси, у него двое несовершеннолетних детей.

Женщина — родом из села в Закарпатье, гражданка Украины. Они оба — частные предприниматели, раньше судимы не были.

Напомним, изначально сообщалось, что их отправят служить на фронт, а позже писали, что им грозит до 4 лет тюремного заключения. Но по итогу - год условно.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.