Американский рэп-исполнитель R. Kelly, известный по композиции I Believe I Can Fly, осужден в США на 30 лет лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает TMZ.

В 2021 присяжные признали музыканта виновным по всем статьям, включая сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. А сейчас решился вопрос о сроке заключения.

Федеральный суд в Бруклине установил, что 55-летний Роберт Келли совершал в течение десятков лет сексуальные домогательства и насилие по отношению к женщинам и подросткам.

Исходя из тяжести преступлений рэпера, федеральная прокуратура рекомендовала в качестве приговора осуждение на срок не менее 25 лет.

Прокуратуре удалось найти свидетелей, которые рассказали, что менеджеры, телохранители и помощники помогали рэперу находить жертв.

45 свидетелей заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны R. Kelly. По их словам, он держал их взаперти и шантажировал. Некоторым жертвам на момент совершения преступления не было 18 лет.

R Kelly стал популярным в 1990-х годах как певец и автор песен в стиле RʼnʼB. Он обладатель трех "Грэмми" и автор хита I Believe I Can Fly из фильма "Космический джем". Согласно данным журнала Billboard, является наиболее успешным сольным певцом 1990-х по числу синглов, попавших в число сорока лучших композиций США.

Ранее в США 84-летнего комика признали виновным в сексуальном насилии в особняке Playboy почти 50 лет назад.

А Кевин Спейси предстанет перед судом в Великобритании, где его обвинили в сексуальном насилии трое мужчин.