Суд Лос-Анджелеса признал 84-летнего американского комика и режиссера Билла Косби виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой в 1975 году.

Об этом сообщают американские издания.

Гражданский иск против Косби восемь лет назад подала женщина по имени Джуди Хут, которой в 1975 году было 16 лет. В своем заявлении в 2014 году она указала, что инцидент произошел после того, как комик пригласил ее с подругой посетить особняк основателя журнала Playboy Хью Хефнера. Там, по ее словам, Косби отвел ее в одну из спален и изнасиловал. Комик, который лично не присутствовал на суде, отверг обвинения в сделанной заранее видеозаписи и сказал, что не помнит Хут.

По итогам разбирательства, которое длилось в течение месяца, присяжные признали Косби виновным в сексуальном насилии и пришли к выводу, что комику было известно о том, что Хут была несовершеннолетней, и именно ее возраст стал причиной его интереса. Жюри обязало его выплатить пострадавшей $500 000, хотя в своем иске женщина требовала компенсации в $8 млн.

Год назад Билл Косби был досрочно освобожден из тюрьмы в Пенсильвании, где отбывал срок по делу о сексуальном насилии над другой женщиной. В течение последних нескольких лет более 50 женщин обвинили комика в аналогичных преступлениях, но только два дела привели к судебным разбирательствам.

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