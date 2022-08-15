Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему прокурору Генеральной прокуратуры в связи с присвоением 8 кг золота из чужого банковского сейфа.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в 2019 году прокурор ГПУ провел обыск в банковском индивидуальном сейфе и незаконно завладел 8 кг золотых слитков, стоимость которых превышала 11,8 млн гривен.

"Для реализации своего замысла он подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Расследование было начато по заявлению родственников потерпевшего – владельца золотых слитков.

Бывшему прокурору сообщили о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге документов. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

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