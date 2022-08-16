В Донецкой области за минувшие сутки РФ имела "частичный успех" в наступлении на Новомихайловку с юга, со стороны Сладкого.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Также это село вчера атаковали с востока, от Славного. Захват Новомихайловки позволил бы РФ развить наступление на Марьинку с юга.

На остальных направлениях штурмовые действия РФ были отбиты, говорится в сообщении.

Продолжаются бои за Ивано-Дарьевку под Северском - на нее наступают со стороны Лисичанского НПЗ.

Под Соледаром идет наступление на Бахмутское. С востока (от Владимировки) оно было отброшено, с юга (от Покровского) атака продолжается.

Атака на сам Соледар со стороны Стряповки, как сообщает Генштаб, тоже была отбита.

Противник атакует Зализное (до декоммунизации - Артемово) на северо-запад от Горловки. Это город, который открывает путь к Торецку и вплотную к нему примыкает.

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