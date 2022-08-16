За минувшие сутки РФ имела частичный успех в захвате небольшого села на Донбассе. Сводка Генштаба
В Донецкой области за минувшие сутки РФ имела "частичный успех" в наступлении на Новомихайловку с юга, со стороны Сладкого.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Также это село вчера атаковали с востока, от Славного. Захват Новомихайловки позволил бы РФ развить наступление на Марьинку с юга.
На остальных направлениях штурмовые действия РФ были отбиты, говорится в сообщении.
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