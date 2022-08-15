На Донбассе погиб замглавы общественной палаты Алтайского края РФ и глава местного союза ветеранов Афганистана Евгений Новиков.

Об этом сообщил глава палаты Юрий Шамков в комментарии российским СМИ.

Сообщается, что Новиков пропал под Шахтерском после обстрела еще 10 июля. Но его останки нашли только сейчас.

"Тело нашли, опознали. На этой неделе его привезут в Барнаул, будут похороны. Что произошло – не уточняется, 10 июля был обстрел, видимо, попал под него. Ездил он по своей воле, к Общественной палате Алтайского края эта поездка не имеет никакого отношения", – сказал Шамков.

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