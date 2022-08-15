Из Донецкой области уже эвакуировали три четверти жителей. С момента начала обязательной эвакуации вывезены 5 575 человек.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Большая часть жителей области эвакуирована, это практически три четверти населения. Четверть населения остается, но эвакуация после принятия распоряжения правительства от 2 августа продолжается. С момента начала обязательной эвакуации, по состоянию на сегодняшний день, уже эвакуированы 5 575 человек", – сказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА добавил, что темпы вывоза людей в безопасные регионы будут по возможности наращиваться. Постоянно проводится информационная кампания, чтобы люди знали, куда они едут и какую помощь - от денежной до морально-психологической - могут получить.

Ранее мы писали, что военный губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил, что в регионе, несмотря на обязательную эвакуацию, на данный момент остаются примерно 350 тысяч жителей.

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