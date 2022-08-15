Информация о том, что бизнесмен и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пострадал из-за удара по Попасной, не подтвердилась.

Фото Пригожина, в качестве подтверждения того, что он цел, публикуют российские военкоры.

Напомним, появилась версия о том, что информация о нахождении Пригожина в Попасной могла быть намеренно вброшена в информационное поле, чтобы спровоцировать удар "Хаймарсами" и выдать их позицию.

Ранее мы писали, что глава Луганской ОГА Сергей Гайдай подтвердил удар по базе "вагнеровцев" в Попасной.

Также "Страна" сообщала, что, по данным британской разведки, РФ использовала ЧВК "Вагнер" для усиления передовых сил, при этом группа понесла тяжелые потери.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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