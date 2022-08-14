В захваченной Попасной под удар украинских военных попала база ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщил российский "военкор" Юрий Котенок.

"Нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Источники в Донбассе подтверждают. Вероятно, "Хаймарс", - написал Котенок в Telegram.

В российских Telegram-каналах напоминают, что фото этой базы 8 августа выкладывал "военкор Среда", который, судя по снимкам, общался там с куратором "Вагнера" Евгением Пригожиным.

При этом Пригожин не пострадал, пишет Котенок (и был ли он на базе в момент обстрела - информации нет).

Тем временем, в Telegram-каналах появились фото последствий удара по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной.

Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ обвинили ЧВК "Вагнер" и бизнесмена Пригожина в убийстве украинских пленных в Еленовке.

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