Российский бизнесмен Евгений Пригожин (его называют куратором ЧВК "Вагнер"), лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и актер Георгий Болонев (играл в фильме "Турист", снятом по мотивам действий ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской республике) приехали на Донбасс.

Об этом пишут российские телеграмм-каналы. Они также публикуют их совместный снимок.

По данным пабликов, фото сделано в городе Ирмино Луганской области. И предполагают, что Пригожин решил снять новый фильм о ЧВК Вагнер - уже по мотивам боев за Донбасс.

Шнуров, к слову, записывал одну из песен для фильма "Турист".

Напомним, в Генштабе ВСУ обвинили Пригожина в убийстве украинских пленных в Еленовке.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.