Глава Луганской ОВА подтвердил удар по базе ЧВК "Вагнер" в Попасной
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай подтвердил удар по базе "вагнеровцев" в Попасной.
"Число погибших уточняется. В то же время на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта", - сообщил он в своем Телеграм-канале.
Напомним, вчера российские военкоры сообщили о прилете "Хаймарса" на территорию базы "вагнеровцев".
Также пошли слухи о том, что куратор "Вагнера" Евгений Пригожин после удара перестал выходить на связь. Однако российские Телеграм-каналы со ссылкой на "вагнеровцев" пишут, что Пригожин невредим.
Тем временем война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
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