Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай подтвердил удар по базе "вагнеровцев" в Попасной.

"Число погибших уточняется. В то же время на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта", - сообщил он в своем Телеграм-канале.

Напомним, вчера российские военкоры сообщили о прилете "Хаймарса" на территорию базы "вагнеровцев".

Также пошли слухи о том, что куратор "Вагнера" Евгений Пригожин после удара перестал выходить на связь. Однако российские Телеграм-каналы со ссылкой на "вагнеровцев" пишут, что Пригожин невредим.

Тем временем война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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