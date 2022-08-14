Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый опроверг заявления Минобороны РФ о захвате посёлка Пески.

"Посёлок Пески Покровского района Донецкой области и в дальнейшем находится под контролем ВСУ. Однако ситуация там тяжёлая, интенсивные бои продолжаются", — заявил Череватый в эфире телемарафона.

Поселок, по его словам, фактически стёрт с лица земли.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович также опроверг взятие Песок Донецкой области, о котором сообщало российское Министерство обороны. При этом он подтвердил информацию о продвижении противника под Бахмутом. Но в сам город российские силы, по его данным, не вошли, хотя и "поддавливают".

Война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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