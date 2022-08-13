Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у российского блогера Марка Фейгина опроверг взятие Песок Донецкой области, о котором сообщало российское министерство обороны сегодня.

При этом он подтвердил информацию о продвижении противника под Бахмутом. Но в сам город российские силы, по его данным, не вошли, хотя и "поддавливают".

Арестович также подтвердил удары по левому берегу Днепра в Херсонской области, о чем сегодня сообщали местные Телеграм-каналы.

Вчера советник Ермака сообщал, что россияне отодвинули украинскую армию ближе к восточной окраине Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.