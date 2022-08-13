В Донецкой области за сутки погибли восемь мирных жителей по обе стороны фронта
За минувшие сутки на подконтрольной территории Донецкой области погибли пять мирных жителей.
Об этом сообщает сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко в своем Facebook.
По словам Кириленко, двое местных жителей погибли в Краматорске, по одному в Бахмуте, Кодеме и Курахово.
Также Кириленко уточнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Тем временем на неподконтрольной территории региона сообщили о гибели трех человек.
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