За минувшие сутки на подконтрольной территории Донецкой области погибли пять мирных жителей.

Об этом сообщает сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко в своем Facebook.

По словам Кириленко, двое местных жителей погибли в Краматорске, по одному в Бахмуте, Кодеме и Курахово.

Также Кириленко уточнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Тем временем на неподконтрольной территории региона сообщили о гибели трех человек.

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