Во время разбора завалов в Никополе, образовавшихся после удара ночью с 10 на 11 августа, обнаружили тело еще одного погибшего. Общее число жертв увеличилось до трех человек.



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.



"Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего из-за сегодняшнего вражеского обстрела... Ночная российская атака на область забрала жизнь 3-х людей, 9 раненых, 4-ро из них в больнице", - написал Резниченко.





Напомним, ранее мы писали о том, что вчера россияне ударили из "Градов" по многоэтажкам, школам и ЛЭП на Днепропетровщине. В Марганце погибли 13 человек.



Также "Страна" рассказывала, как в Днепропетровской области мужчина выстрелил в здание полиции из гранатомета. Пострадали два правоохранителя.



Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.