Россия накапливает в Беларуси значительные силы для массированного ракетного удара по Украине.

Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в своем Телеграм-канале.

Сообщается, что на аэродроме "Зябровка" находятся от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", три РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлёт", два ЗРПК "Панцирь". Там же расположен склад боеприпасов с минимумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400.

Также в посте говорится о том, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель", откуда их везут в "Зябровку".

Группа напоминает, что с момента последнего массированного обстрела — 28 июля — с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты.

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