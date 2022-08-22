Потери Украины за полгода войны с Россией составляют почти девять тысяч военных.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на форуме "Защитники. Перекличка" в понедельник, 22 августа.

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите как возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти 9 тыс. героев, которые погибли", - рассказал Залужный.



Ранее мы писали, что по данным Генштаба, за время вторжения РФ потеряла уже больше 45 тысяч военных. Уточняется, что наибольшие потери противник понес на донецком и николаевском направлениях.

Напомним, власти РФ отрицают свои потери, озвученные Генштабом, и не называют конкретных цифр. В то же время, росСМИ предполагают, что одной из причин смены руководства Черноморского флота России связана с потерями и трудностями ЧФ РФ в ходе войны с Украиной. Также, по мнению западной разведки, РФ несет постоянные военные потери, в том числе, в ходе удара по базе в Крыму, который "вышиб половину боевой авиации РФ в Черном море".

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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