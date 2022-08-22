В понедельник, 22 августа, в Украине идет уже 180-й день войны в Украине.

Подробнее о том, что происходит на фронте - на востоке и в южных областях, а также, чего ждать на День независимости, читайте в итогах за 21 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

22 августа

08:56 Еще одно наблюдение издания Politico об эвакуации из Донбасса.

Журналисты приводят мнение местных жителей, которые считают, что Украина вынуждает их уехать путем отключения газа и воды.

"Некоторые города еще не сильно обстреляны, но тем не менее в них нет ни воды, ни газа. Местные жители подозревают, что коммунальные услуги были отключены, чтобы побудить людей уехать", - пишет издание в своей статье "Крупнейшее переселение в истории Украины".

08:44 Около трех часов ночи Николаев подвергся обстрелам, сообщил губернатор Виталий Ким.

Произошло возгорание кафе, также известно о попадании на территорию предприятия.

О пострадавших не сообщается.

08:40 К слову, интересна мотивация, почему более двух тысяч жителей не хотят уезжать из Авдеевки.

"Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых средств, или говорят, что они пережили 2014-15 годы и выживут сейчас", - рассказал газете Politico глава военной администрации Виталий Барабаш.

"Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России", - добавил он.

08:38 В Авдеевке, за которую сейчас идут жестокие бои, остается около 2500 мирных жителей. Это около 10% от населения города, сообщил изданию Politico глава военной администрации Виталий Барабаш.

Среди них - около 80 детей. Эти люди до сих пор прячутся от обстрелов в подвалах без вентиляции, освещения и отопления, пишет газета.

Барабаш предлагает провести насильственную эвакуацию этих людей, которая пока в Украине не практикуется. На данный момент от эвакуации можно отказать в письменной форме.

"Я бы даже устроил принудительную эвакуацию таких общин, как наша. Состояние войны предполагает ограничение прав — это война. Это не должно доходить до сумасшедших пределов, но в какой-то степени вы должны принимать решения за людей. Особенно там, где речь идет о детях", - заявил Барабаш.

08:24 Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад и Россия сейчас балансируют на грани прямого военного конфликта.

"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией в Украине с балансированием на грани прямого вооружённого конфликта является в высшей степени рискованным", - заявил он "Известиям".

Рябков добавил, что такая политика может привести к эскалации "вплоть до военного столкновения ядерных держав".

При этом, по его словам, Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответной меры на применение оружия массового поражения против Москвы или ее союзников.

Ранее о том, что идет подготовка к прямой войне Россия - НАТО заявлял секретарь Совбеза РФ Патрушев.

08:09 Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус о поддержке Украины может рухнуть. Континент вступает в "суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии", пишет CNN.

Следующие несколько месяцев будут самыми тяжелыми для европейских стран с начала войны. Граждане почувствуют сокращение стоимости жизни, а некоторым придется сделать выбор между отоплением и едой.

Многие западные официальные лица заявили CNN о своей обеспокоенности тем, что в какой-то момент политические лидеры могут решить, что лучше всего выступить посредником в мирном соглашении и подорвать концепцию Киева о выводе российских войск на прежние границы.

Помимо энергетических вопросов, есть проблемы и с оружейными поставками. Европейские чиновники опасаются, что западная стратегия вооружения украинцев становится "краткосрочным решением долгосрочной проблемы: войной без четкого конца".

"Большинство официальных лиц признают, что никто не знает, чем закончится этот конфликт", - говорится в материале. Поэтому "мир начинает испытывать усталость от войны", которая заходит в тупик.

"Еще в феврале было легко присоединиться к антипутинской поддержке. Но сейчас война находится в скучной стратегической стадии. Меньше ежедневных приобретений и потерь и меньше возможностей для фото", - заявил высокопоставленный дипломат НАТО.

"Жестокая правда в том, что со временем переговоры с Путиным уже не вызовут такого беспокойства у стран, которые не имеют общей границы с Россией и, откровенно говоря, не видят в Москве единственную причину своих проблем", - резюмирует агентство.

Эксперт, опрошенные CNN, считают, что Зеленский должен продолжать "пиар-магию" и еще интенсивнее заявлять о то, что "Украина все еще добивается прогресса". "Как только люди почувствуют, что Киев находится в проигрыше, они могут начать спрашивать, почему мы продолжаем поставлять дорогое оружие Украине во время экономического кризиса", - говорится в статье.

08:02 В Донецке ночью был прилет в районе бывшего гипермаркета "Ашан" (восточная окраина города).

Был сильный взрыв, и сейчас что-то продолжает детонировать.

08:01 Главное по обстрелам на это утро:

1. В Харькове ракетный удар по Киевскому району. Попало в инфраструктурный объект, разрушено двухэтажное здание. Был пожар, информации о пострадавших нет.

2. В Константиновке (Донецкая область) обстрелом разрушено здание школы №17 (на фото).

3. Никополь обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетело более 40 снарядов.

Предварительно ранены четверо пожилых никопольчан, двое из них госпитализированы. Потушено пять пожаров.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 22 августа. Главное:

1. Под Изюмом - безуспешные атаки на Дубровное и Новую Дмитровку.

2. Под Северском продолжается бой за Веселое, куда наступают россияне.

3. Безуспешные атаки противника на Кодему под Бахмутом - от Вершины и Гладосово. Со стороны Травневого бой ещё идёт.

Стоит отметить наступление на Курдюмовку, которая находится южнее Бахмута и западнее трассы на Горловку.

Также идут российские атаки на Соледар, Зайцево и сам Бахмут.

4. Под Авдеевкой "ДНР" атаковала Первомайское, Невельское, Опытное, Красногоровку (на севере от Авдеевки).

На Невельское наступали со стороны Песок. Ранее российские источники заявили об "окончательном" захвате Песок.

Все нынешние атаки в Генштабе назвали неудачными.

5. Под Великой Новоселкой была российская атака на Времьевку с юга, от Макаровки.

6. Снова сообщается о частичном успехе РФ при атаке на Благодатное Николаевской области (вблизи дороги Снегиревка - Николаев).