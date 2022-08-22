Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о бронировании военнообязанных в период мобилизации.

Проект опубликован на сайте парламента.

Согласно документу, будут бронироваться сотрудники:

органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в военное время;

предприятий и организаций, которым поставлены мобилизационные задачи, если работники привлечены к их выполнению;

предприятий, производящих продукцию оборонного назначения;

предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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