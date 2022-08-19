Министерство обороны Украины предлагает изменить порядок постановки женщин на воинский учет после войны и сделать этот процесс добровольным.

Об этом сообщила в Facebook замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, Генштаб ВСУ предлагает Верховной Раде внести правки в закон о воинской обязанности:

Сократить перечень специальностей, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных. Сделать этот процесс добровольным. Начать постановку женщин на воинский учет через месяц после завершения особого периода в государстве.

Теперь соответствующий закон должна принять Верховная Рада.

Напомним, с 1 октября 2022 года, стартует процесс постановки украинских женщин на воинский учет. Однако в Генштабе ВСУ сообщили, что женщин будут брать на воинский учет лишь с их согласия, в добровольном порядке. Военные говорят, что сейчас нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.

Ранее мы писали, что, по словам замминистра обороны Анны Маляр, Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооруженных Силах среди стран-членов НАТО.

"Страна" разбиралась, что значит это решение и будут ли украинок выпускать за границу, если они встанут на учет.