Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил, кто на сегодняшний день подлежит мобилизации в первую очередь. По словам Резникова, ВСУ сейчас не нуждаются в увеличении общего количества личного состава, на службу сейчас призывают "конкретных специалистов".

Об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки".

"То есть не в целом столько и столько [людей] там нужно, потому что довольно много уже мобилизовали в ряды Вооруженных Сил — и не только Вооруженных Сил. Сейчас [нужны] конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтишники, связные, артиллеристы, и так далее", - сказал Резников.

Резников добавил, что теперь, когда Силы обороны получают "продвинутое и более сложное" вооружение натовского стандарта, "то и специалисты нужны такие, которые смогут быстро овладеть этими системами".

Также он напомнил, что задачи по мобилизации определяются Генштабом. То есть у начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ оценивают то или иное количество сил и средств, которые требуются в тот или иной момент ведения боевых действий, а также оценивают потери.

Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до конца ноября.

Также мы писали о том, что Зеленский ответил отказом на петицию с призывом открыть мужчинам выезд из Украины во время войны.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.