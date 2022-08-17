Айтишники, операторы БПЛА, связные. В Минобороны назвали, кто из украинцев первыми подлежат мобилизации
Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил, кто на сегодняшний день подлежит мобилизации в первую очередь. По словам Резникова, ВСУ сейчас не нуждаются в увеличении общего количества личного состава, на службу сейчас призывают "конкретных специалистов".
Об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки".
"То есть не в целом столько и столько [людей] там нужно, потому что довольно много уже мобилизовали в ряды Вооруженных Сил — и не только Вооруженных Сил. Сейчас [нужны] конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтишники, связные, артиллеристы, и так далее", - сказал Резников.
Резников добавил, что теперь, когда Силы обороны получают "продвинутое и более сложное" вооружение натовского стандарта, "то и специалисты нужны такие, которые смогут быстро овладеть этими системами".
Также он напомнил, что задачи по мобилизации определяются Генштабом. То есть у начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ оценивают то или иное количество сил и средств, которые требуются в тот или иной момент ведения боевых действий, а также оценивают потери.
Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до конца ноября.
Также мы писали о том, что Зеленский ответил отказом на петицию с призывом открыть мужчинам выезд из Украины во время войны.
Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.