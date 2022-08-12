В Украину прибыли новые системы M270 от Британия. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270. Благодаря Бену Уоллесу (министру обороны Британии - Ред.) и всем британцам! Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя. P.S. Скоро прибудут и другие "подарки", - написал Резников.

О планах передать Украине три системы M270 министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес заявлял буквально на днях.

Ранее в интервью немецкому изданию Tagesspiegel советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вооружение, в котором Украина нуждается больше всего. Прежде всего, это дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня для уничтожения логистических и материально-технических складов врага.

Тем временем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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