Британия передаст Украине три дополнительных реактивных системы залпового огня в дополнение к уже переданным трем, а также "значительное" количество ракет к ним.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Воллес в комментарии BBC.

Говоря на международной конференции по помощи Украины в Копенгагене, глава британского Минобороны отметил, что это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

Он сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом.

По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

"Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", - сказал британский министр.

Ранее в интервью немецкому изданию Tagesspiegel советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вооружение, в котором Украина нуждается больше всего. Прежде всего, это дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня для уничтожения логистических и материально-технических складов врага.

Напомним, война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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