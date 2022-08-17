В среду, 17 августа, в Украине идет уже 175-й день войны с Россией.

По данным Генштаба ВСУ, противник не оставляет попыток установить полный контроль над Луганской и Донецкой областью, а также удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской области.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам. Каждый день в сводке из разных городов Украины сообщают о погибших мирных жителях.

За почти полгода полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 44 тысячи военных.

На фоне непрекращающихся боев и обстрелов в Украине готовятся к тяжелому отопительному сезону. В Донецкой, Луганской и части Харьковской области не смогут начать отопление из-за разрушений. В Киеве жителей предупреждают о непростой зиме.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

17 августа

09:11 Украина за время войны с Россией не потеряла ни одну ракетную систему залпового огня HIMARS, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Голосу Америки.

"Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это чушь", - сказал Резников.

Напомним, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что системы HIMARS "перемалываются в боях".

08:44 Сегодня около 5 утра был пуск ракет из Белгорода, заявил губернатор Олег Синегубов.

Одна из ракет ударила по Слободскому району Харькова. Другие повредили жилые дома в Золочевской общине.

"Накануне днем в Золочеве оккупанты артобстрелом попадали по территории лицея, повредили футбольную площадку, разрушили один жилой дом, два - повредили", - напомнил Синегубов.

Золочевский район находится на севере Харьковской области. Вблизи него сейчас идут боевые действия - россияне штурмовали там село Уды, утверждая, что захватили его (Украина это опровергала).

08:27 Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Он также дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.

"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", — сказал он.

Подоляк запросил у Запада еще "50-60-80 и более" новых систем РСЗО, для того, чтобы "создать хаос в российских силах".

08:06 В Николаеве обстреляли здание Черноморского национального университета.

Туда, по данным мэра Александра Сенкевича, попало две ракеты. Пострадавших нет - в здании был только охранник.

08:05 Вслед за Киевом, к тяжелой зиме предлагают готовиться Львову.

Мэр Андрей Садовой записал 5-минутное видео о том, чего ждать городу при наступлении холодов.

Он призвал "готовиться к ситуации, которую сложно себе представить". По его словам, "дрова никто не отменял". Садовой отчитался, что город закупает много буржуек - "они единственное, что останется, если остальное работать не будет".

Городская власть также предлагает закупать электрочайники на случай отключения газа. А также побольше электроприборов на батарейках и сухой спирт.

Ранее "Страна" рассказывала, к какой зиме предлагают готовиться киевлянам.

08:04 Нормализация отношений с Россией может наступить только после вывода ее войск из Украины и заключения мира "на разумных условиях". Об этом в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он не думает, что это произойдет в обозримом будущем. При этом Шольц считает, что Западу нужно вести прямые переговоры с Россией.

"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши послания доходили непосредственно до президента России, чтобы Россия непосредственно выполняла свои обязательства", - заявил канцлер.

Шольц полагает, что российская стратегия в отношении Украины не сработает.

"Это, конечно, не заставляет Россию менять курс. Но Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие переговоры важны и в будущем", - заключил он.

08:03 Подробности ночного обстрела Одесской области от оперативного командования "Юг".

Две ракеты попали по базе отдыха. Там пылает пожар.

В нескольких частных зданиях неподалеку тоже есть разрушения. Три человека ранено. Спасательные работы продолжаются.

08:02 В Китае продолжают отдавать дипломатические пасы России.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что страны, представляющие 85% населения планеты, отказались вводить санкции против Москвы.

"Только большинство может представлять международное сообщество", - написал он в Твиттере.

Напомним, вчера Путин обвинил США в "дестабилизации" ситуации на Тайване.

08:01 Сводка украинского Генштаба на утро 17 августа. Ключевое:

1. Противник ведет наступление в Харьковской области - в направлении Лебяжьего и Базалиевки. Бои продолжаются. Эти населенные пункты находятся к востоку от Чугуева.

2. К северу от Славянска идут бои в районе Мазановки и Новодмитровки (там вчера сообщалось о российском контрнаступлении). Попытку продвинуться под Богородичным ВСУ отбили.

3. Под Северском россияне атаковали Спорное, понесли потери и отступили. К востоку от Бахмута идут бои районе Соледара и Бахмутского.

4. Россияне пытаются продвигаться к северо-западу от Горловки: они пошли в наступление на Зализне (Артемово), Шумы и Зайцево. Как сообщает Генштаб - безуспешно. Но по сути идет атака на еще один крупный укрепрайон ВСУ.

5. Под Авдеевкой силы "ДНР" наступают в районе Опытного, бои продолжаются.

6. Между Марьинкой и Угледаром идут бои за Новомихайловку. К югу от Угледара противника отбросили от Шевченко.

7. В Херсонской области у Давыдова Брода была российская атака на Белогорку. Как пишет Генштаб - после потерь противник отошел.

08:00 Около двух ночи было несколько прилетов по Николаеву. Есть попадания в жилые дома и гражданские объекты, заявил мэр Александр Сенкевич.

Ближе к пяти утра по Одесской области нанесли ракетный удар, сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук. Детали пообещал позднее.