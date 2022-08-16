С 24февраля потери личного состава армии РФ за время вторжения в Украину составили около 43 900 человек. За прошедшие сутки было ликвидировано 150 российских военных, наибольшие потери противник понес на донецком направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери РФ в технике составили:

танков ‒ 1880 (+4) ед;

боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед;

артиллерийских систем – 989 (+4) ед;

РСЗО - 263 (+2) ед;

средства ПВО - 136 (+0) ед;

самолетов – 233 (+0) ед;

вертолетов – 196 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3);

крылатые ракеты - 190 (+3);

корабли/катера - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед;

специальная техника – ​​92 (+0).

Напомним, что в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что за минувшие сутки РФ имела частичный успех в захвате небольшого села на Донбассе.

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