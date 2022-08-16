В России официально подтвердили детонацию боеприпасов в военной части под Джанкоем.

Минобороны России сообщает, что утром 16 августа в районе Майского в Крыму "произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части".

"В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что серьезно пострадавших нет, причины пожара выясняются.

По данным т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова, из-за взрывов пострадали двое гражданских, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, ранее под Джанкоем началась эвакуация из-за детонации боеприпасов после взрыва в Крыму. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал, что это следствие "меткого попадания по воинской части".

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