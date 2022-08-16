В РФ официально подтвердили детонацию боеприпасов в воинской части в Крыму
В России официально подтвердили детонацию боеприпасов в военной части под Джанкоем.
Минобороны России сообщает, что утром 16 августа в районе Майского в Крыму "произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части".
"В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что серьезно пострадавших нет, причины пожара выясняются.
По данным т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова, из-за взрывов пострадали двое гражданских, их жизни ничего не угрожает.
Как сообщалось, ранее под Джанкоем началась эвакуация из-за детонации боеприпасов после взрыва в Крыму. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал, что это следствие "меткого попадания по воинской части".
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