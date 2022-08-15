"Укрпочта" планирует выпустить в августе две новые марки на патриотическую тематику: ко Дню независимости и с псом Патроном.

Об этом генеральный директор компании Игорь Смелянский рассказал в эфире телемарафона.

"В августе будет две марки. Одна из них посвящена годовщине нашей независимости и шести месяцам активной фазы войны. Далее я обещал Патрона. Дальше мы готовим эскизы на соответствующие архитектурные сооружения, которые временно выполняют неудачную роль в этой войне", - сказал Смелянский, вероятно, намекая на марку с крымским мостом, которая уже стала популярна в сети.

Ранее Пес Патрон стал "лицом" мобильного приложения от ГСЧС.

Напомним, в конце июля "Укрпочта" выпустила марку "Добрый вечер, мы из Украины", на которой трактор тащит танк РФ.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко