Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты своего опроса, согласно которым, 98% опрошенных украинцев верят в победу в войне с Россией, а 91% одобряют деятельность президента Владимира Зеленского.

Опрос был проведен по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

В предыдущем опросе, проведенном в апреле, в победу Украины в войне верили 97%.

На вопрос, поддерживают ли респонденты действия Зеленского, 59% ответили, что решительно поддерживают и 32% - что скорее поддерживают. Таким образом, в целом поддерживают действия президента 91% опрошенных. При этом решительно не одобряют их всего 2% респондентов, еще 5% - скорее не одобряют.

При этом поддержка Зеленского несколько снизилась по сравнению с апрелем, когда о решительном одобрении заявили 74% опрошенных и 20% сказали, что скорее одобряют.

Действия ВСУ полностью поддерживают 88% опрошенных, скорее поддерживают – 10%. Таким образом, 98% украинцев одобряют действия армии.

Также в последние месяцы возросла поддержка членства в НАТО. 72% украинцев поддержали бы вступление в альянс, если бы референдум был проведен сейчас. Это скачок на 13 процентных пунктов по сравнению с опросом, проведенным в апреле.

Опрос также показывает, что подавляющее большинство украинцев не верят, что уступят какую-либо территорию российским оккупантам. 64% говорят, что Украина сохранит за собой все территории от своих международно признанных границ в 1991 году после нынешней войны. Еще 14% говорят, что Украина вернет себе территорию, которая находилась под их контролем до нападения России 24 февраля.

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