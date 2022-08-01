Абсолютное большинство опрошенных украинцев (79%) считают, что между Украиной и Россией должны быть закрытые границы с визами и таможнями.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом еще в феврале 2022 года, за несколько дней до вторжения РФ, закрытие границ поддерживало 44% опрошенных.

Также за время войны резко уменьшилось количество украинцев, которые выступают за дружественные отношения Украины и России: с 48% до 11%.

А 1% опрошенных украинцев выступает за объединение в одно государство. Раньше таких было 5%.

Желают объединиться или просто дружить с Россией, которая ведет войну против Украины, единичные жители юга и востока Украины, в основном, русскоязычные.

Напомним, с 1 июля россияне могут въезжать в Украину только при наличии визы. Ранее в МИДе рассказали, как россиянам получить украинскую визу - это можно сделать в консульстве Украины в Беларуси или любой третьей стране. Сделать это довольно сложно и даже виза не гарантирует, что гражданина РФ пропустят на границе с Украиной.

А сегодня в Госпогранслужбе сообщили, что заявки на визу в Украину за месяц подали 80 россиян. Ни один из них ее еще не получил.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.