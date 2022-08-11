Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко раскритиковал Китай из-за вчерашнего заявления посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэя, который обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Россию в угол неоднократным расширением оборонного альянса НАТО и является "главным зачинщиком" войны в Украине.

"Неправдивые заявления и фразы представителя Китая о "силах, которые стремятся интегрировать Украину в Евросоюз" ставят под серьезные сомнения статус Китая как "стратегического партнера" Украины", - заявил он.

По его словам, "партнер государства-агрессора "без границ" не может быть одновременно нашим стратегическим партнером" и призвал сделать выводы.

Ранее в МИД Китая обвинили власти США в попытке нарастить военное присутствие на Тайване из-за визита спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.

Также Китай призвал все страны мира заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.