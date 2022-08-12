Венгерский лоукостер Wizz Air выделил 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев. Предложение распространяется на все рейсы континентальной Европы и Великобритании. Билетами можно будет воспользоваться для путешествий с 15 сентября по 8 декабря этого года.

Об этом говорится в соцсетях компании.

Напомним, в начале марта Wizz Air уже предоставлял 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев.

В мае лоукостер предоставлял украинцам 10 тысяч билетов.

Ранее мы писали, что Европу накрыл кризис в авиаперевозках: людям отменяют рейсы, теряют их багаж и поднимают цены на билеты.

Как писала "Страна", помимо бесплатных билетов авиакомпания Wizzair предлагает украинским беженцам работу. В пакет, который авиаперевозчик анонсировал в соцсети, входил переезд, размещение на 30 дней в гостинице, а также содействие в получении лицензии на работу в Будапеште.

Напомним также, что в Ryanair заявили, что в ближайшие несколько лет не будет билетов до 10 евро.