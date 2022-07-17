Украина официально подтвердила крушение транспортного самолета Ан-12 в Греции, а также гибель экипажа. Также МИД Украины подтвердил данные об опасном грузе на борту.

Пост о крушении опубликовал в Фейсбуке спикер МИД Олег Николенко.

"Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей", - написал спикер МИД.

Как писала "Страна", самолет упал у города Кавала. По информации греческой Службы гражданской авиации, у Ан-12, по-видимому, загорелся один из четырех двигателей. Поэтому самолет сделал разворот на 180 градусов. Возвращаясь в аэропорт Кавалы, пилот подал сигнал бедствия, аэропорт подготовился к принятию аварийной посадки, до которой оставалось 3 или 4 минуты. Однако туда самолет не долетел и разбился у подножия горы Пангео, упав на кукурузное поле.

В апреле мы рассказывали, что в Запорожской области упал военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший технический рейс.