Поздно вечером 15 июля в Новокубанском районе Краснодарского края России потерпел крушение самолет АН-2.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани. О судьбе пилота ничего не известно.

Как уточнили в ведомстве, в 22:30 в МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в Новокубанском районе, в районе станицы Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета АН-2. По информации МЧС, к месту катастрофы были сразу же сотрудники подразделения Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона.

После прибытия к месту первых подразделений уже было установлено, что произошло падение самолета АН-2, без возгорания. Разрушений строений нет, отметили в МЧС.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 31 человек и 11 единиц техники.

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