Россия не отдает западным компаниям 400 лизинговых самолётов, стоимость которых составляет миллиарды долларов.

Об этом пишет The Washington Post.

На сегодняшний день российские авиакомпании отказываются возвращать более 400 самолетов и множество авиационных частей, которые они арендовали у западных компаний, что вынуждает лизинговые компании предъявлять страховые претензии на сумму 10 миллиардов долларов.

Скандал начался в прошлом месяце с решения суда Шри-Ланки о приостановке рейса "Аэрофлота" в Москву. Иск был подан ирландской компанией, сдавшей самолет в аренду "Аэрофлоту". Компания требовала возвращения самолета в соответствии с западными санкциями.

По данным издания, в ответ на это "Аэрофлот" приостановил все полеты на остров, перекрыв поток отдыхающих, а Москва пригрозила прекратить поставки энергоносителей, что усугубило бы экономический кризис в Шри-Ланке.

После этого суд, действуя по запросу правительства, вынес новое решение, разрешающее самолету летать, и он улетел в Россию, где теперь регулярно летает между Москвой и Киргизией.

Для Шри-Ланки, переживающей серьезнейший кризис, это было "вспышкой в череде событий на пути к хаосу", пишет WP.

Для России - "победа в тяжелой кампании против четырехмесячной западной санкционной кампании, продемонстрировавшая, на что Москва готова пойти, чтобы защитить свою экономику, особенно в уязвимых странах, где у нее есть рычаги воздействия".

Учитывая губительный эффект санкций для ряда сфер промышленности, Москва теперь пытается отвоевать хотя бы авиационный сектор, пишет The Washington Post.

Напомним, Путин разрешил не отдавать владельцам оставшиеся в России самолеты. Он подписал закон возможности регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний.

Из-за этого Ирландская компания готовит иск к России на $3,5 млрд из-за самолетов, которые забрала себе РФ.