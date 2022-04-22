Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - говорится в сообщении.

Нардеп Федор Вениславский в эфире телемарафона сообщил, что это гражданский самолет, который не имеет отношения к ВСУ.

"Это гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имеет. Это очередное преступление РФ, которая сбивает мирные самолеты. Авиакомпания, которая осуществляла технический вылет отношения к Вооруженным Силам Украины не имеет", - рассказал Вениславский.

Скриншот: Telegram/Запорізька обласна військова адміністрація

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

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