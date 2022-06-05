Две гражданки Украины погибли в железнодорожной катастрофе под немецким курортным городом Гармиш-Партенкирхен.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, погибшие украинки жили в Германии после того, как покинули свою страну из-за российского вторжения.

По непроверенным данным, с одной из них был ребенок. Он получил тяжелые травмы, но выжил и сейчас находится под наблюдением врачей. Всего же погибло пять человек. Около 60 получили ранения, 16 из них - серьезные.

Переполненный поезд ехал из Гармиша в направлении Мюнхена и сошел с рельсов. Несколько вагонов перевернулись и легли на бок, некоторые упали с насыпи.

Ранее "Страна" рассказывала о страшном ДТП под Ровно. Тогда водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом.

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