В Греции у города Кавала упал украинский транспортный самолет. Видео с места крушения опубликовал местный портал Empisteutiko.

Reuters со ссылкой на греческие СМИ сообщил, что это был грузовой борт Ан-12. Он летел коммерческим рейсом из Сербии в Иорданию.

По информации местного издания EPT News, на борту находились восемь членов экипажа, а борт перевозил 12 тонн опасного груза. Транспортный самолет вылетел из Сербии в Иорданию и выполнял коммерческий транспортный рейс.

Маршрут борта

По информации греческой Службы гражданской авиации, у Ан-12, по-видимому, загорелся один из четырех двигателей. Поэтому самолет сделал разворот на 180 градусов. Возвращаясь в аэропорт Кавалы, пилот подал сигнал бедствия, аэропорт подготовился к принятию аварийной посадки, до которой оставалось 3 или 4 минуты.

Самолет разбился у подножия горы Пангео, упав на кукурузное поле. Никто из местных жителей не пострадал.

По неподтвержденной информации, 12-тонный груз на борту мог включать оружие, так как на видео слышно, что в районе взрыва что-то детонирует, а Ан-12 считается военно-транспортным самолетом.

Остатки самолета

Греческие спасатели охарактеризовали груз как опасный, а его пары как токсичные. У двух пожарных возникли проблемы с дыханием.

Спустя несколько часов после появления новости о крушении стало известно, что все находившиеся на борту погибли.

Гибель экипажа подтвердили в украинской авиакомпании "Меридиан", которой принадлежал военно-транспортный самолет. Как сообщил генеральный директор "Меридиана" Денис Богданович, все погибшие - украинцы.

В компании причину крушения связывают с технической неисправностью в воздухе, но характер груза не раскрывают.

Между тем в минобороны Сербии уточнили информацию СМИ о маршруте самолета: он летел не в Иорданию, как все сообщали поначалу, а в Бангладеш.

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