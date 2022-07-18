В Европе нарастает логистический коллапс.

На фоне массовых ковидных сокращений персонала и роста цен на бензин из-за антироссийских санкций в разгар отпускного периода резко выросли цены на авиабилеты, начали массово отменять и задерживать рейсы, а также терять багаж.

Еще одна причина хаоса с полетами - забастовки работников авиаотрасли с требованиями поднять зарплаты из-за рекордной инфляции, которая охватила большинство стран Европы.

На железной дороге тоже - протесты и отмены поездок. Самая серьёзная забастовка началась в июне в Великобритании - поезда и составы в метро ходят с перебоями, а в отдельные дни движение полностью останавливается.

Железнодорожники недовольны сокращением тысяч рабочих мест (из-за пандемии пассажиропоток, особенно на пригородных электричках, упал на 20%, так как многие стали работать из дома), ухудшением условий труда и отказом индексировать зарплату - и все это на фоне резкого роста цен и стоимости жизни в целом.

Квоты на пассажиров

Как сообщает BBC со ссылкой на Official Aviation Guide, в крупнейшем европейском аэропорту - лондонском Хитроу - число задержанных рейсов сейчас на 78% выше показателей последнего перед пандемией нормального лета 2019 года.

На грани коллапса также Схипхол в Амстердаме и парижский Шарль-де-Голль - второй и третий по пассажиропотоку европейские аэропорты. Не обошли проблемы и авиахабы в Брюсселе и немецком Франкфурте-на-Майне.

Недавно в Схипхол рейсы вылетали без пассажиров, застрявших в очередях, которые тянулись от здания до службы безопасности, и аэропорт обвинял в задержках "нехватку персонала".

Пассажиры сказали, что они ждали около двух часов снаружи, а затем еще час провели в разных очередях внутри терминала. В результате тысячи людей опоздали на свои рейсы, пассажиры спали на полу всю ночь и размели полки кафе и магазинов терминала.

В Западной Европе, по статистике, сейчас на 11% меньше рейсов, чем в аналогичную неделю 2019 года, до пандемии.

Чтобы избежать хаоса, аэропорты даже начали вводить квоты на обслуживание пассажиров.

Вслед за Схипхолом и лондонские Гатвик и Хитроу объявили, что ограничивают число пассажиров, которые готовы обслужить.

"Объявленная квота в 100 тысяч человек в день до 11 сентября на 4 тысячи мест ниже, чем предусматривает нынешнее расписание", - сообщает BBC.

При этом примерно треть не попавших в квоту билетов уже продана.

"Еще до школьных каникул аэропорты оказались забиты отдыхающими и завалены потерянным багажом. Чтобы спасти отпускной сезон и предотвратить коллапс, власти и бизнес пошли на чрезвычайные меры. Аэропорты вводят квоты на вылет, авиакомпании режут расписание, отменяют рейсы и задирают цены на билеты - не с мыслью побольше заработать, а в надежде поменьше продать. Система на пределе, и любая мелкая неприятность, вроде компьютерного сбоя, может погрузить какой угодно европейский аэропорт в хаос. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы власти некоторых стран смягчают иммиграционные правила, а Ирландия вообще пообещала привлечь армию, если аэропорту Дублина будет критично не хватать персонала", - пишет BBC.

Эксперты говорят, что у многих пассажиров срываются летние отпуска, а отмененные рейсы перебронировать не получится все из-за той же нехватки персонала.

Дефицит рабочей силы в авиационной отрасли эксперты оценивают в 20-30% по сравнению с обычными показателями на пике летнего сезона.

"Все 130 чемоданов остались на стыковке"

Киевский декоратор Анна-Мария Коваль поделилась своими злоключениями во время перелета из Лиссабона в Португалии в австрийский Грац.

"Я выехала из отеля Лиссабона в 6 утра, а приехала в Грац в час ночи. Начальный маршрут был Лиссабон-Мюнхен-Грац. Но за несколько дней до этого рейс отменили. И не заменили ни на что. Несколько дней сайт авиакомпании был недоступен, то есть невозможно было просто пробиться. Сайт сейчас не обрабатывает заявки на изменения маршрутов.

В конце концов за полсуток до выезда удалось связаться и поменять билеты на Лиссабон-Мюнхен-Дюссельдорф-Грац с пересадкой в Мюнхене 40 минут. Но кто летал в последнее время в Европе, знает, что почти каждый рейс не взлетает вовремя, без колоссальной задержки (в аэропортах не хватает персонала, некому обслуживать самолеты, все стоят в очередях).

На посадке на рейс в Мюнхене до Вены стояла тупо толпа людей с посадочными талонами без зафиксированного места, которые надеялись вылететь, но безрезультатно, потому что самолет переполнен.

Среди них были даже стюарды, которым нужно было добраться на рейс в Будапеште, но доехать на работу невозможно. Забавно: кризис из-за нехватки персонала, а тот персонал, который остался и готов работать, на работу доехать не может.

Итак, рейс вылетел с задержкой в 40 минут, и на свою стыковку уже успеть не было шансов.

Как рассказал стюард, накануне в Париже они ждали плюс три часа к расписанию, чтоб чемоданы загрузили в самолет.

Уже в Мюнхене на стойке авиакомпании нашли единственный доступный рейс в Вену через семь часов. Но нужно было в Грац, поэтому из Вены пришлось сесть на поезд и провести еще 2,5 часа в дороге", - рассказала Коваль.

И это не первый инцидент с перелетом, в который попала украинка.

"Месяц назад я летела из Кракова в Грац с пересадкой в Мюнхене, и самолет в Мюнхене не вылетал минут 30-40, пассажирам сказали, что задержка из-за того, что мы ждем, пока загрузят багаж (а персонала мало, как мы уже знаем), в конце концов капитан объявил, что все ок и мы полетели.

В зоне выдачи багажа оказалось, что все чемоданы остались на стыковке. Их просто не загрузили. 130 штук. Я охр...ла.

Забыла уточнить, что для того, чтобы добиться мест на рейс в Вену тоже пришлось постараться, постоять в очередях в сервис, уговаривать - рейсов нет, а те самолеты, что есть, переполнены. Реальный размер ж..ы тяжело описать.

Есть в этом и скрытые проблемы. Например, цены на ряд продуктов в Европе выросли, потому что самолетов нет, а в тех, что есть, тяжело забронировать место для перевозки товара. Это касается в том числе свежей рыбы.

В целом кризис сервиса в Европе не только в сфере авиаперевозок. Люди есть, но работать не хотят. Австрии не хватает сотрудников в ресторанах и отелях. Нет поваров, официантов, барменов. И нет таких поощрений, чтобы побудить людей работать", - говорит Коваль.

Другая киевлянка Марина Мешко, живущая сейчас во Франции, говорит, что за последний месяц цены на авиабилеты сильно выросли.

"За билет даже на бюджетных авиалиниях, стоивший 50 евро, теперь надо выложить 150 евро. Резкий скачок цен нельзя объяснить только отпусками. Раньше летом билеты так не дорожали. Кроме того, очереди на регистрацию - просто огромные. В аэропорт теперь лучше приезжать за 4-5 часов до рейса", - говорит Мешко.

Эксперты предрекают, что логистический коллапс может продлиться несколько лет.

"На те зарплаты, которые предлагают в авиаотрасли, без индексации с учётом рекордной инфляции, будет непросто нанять персонал и восстановить перевозки до былого уровня. Кроме того, чем дальше будет продолжаться война в Украине, инфляция и цены на бензин и продукты в Европе будут только расти, люди будут меньше летать. То есть нельзя говорить, что нынешний хаос в авиаотрасли - это следствие лишь ковида. Война в Украине и антироссийские санкции тоже играют большую роль", - говорит нам авиаэксперт из аналитического центра в Брюсселе Дэн Блум.

Представители международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) настроены более оптимистично. Организация активно лоббирует расширение полетов, снятие оставшихся ковидных ограничений и отказ от квот на вылеты. В интервью Bloomberg в IATA заверили, что несмотря на все проблемы коллапса этим летом не предвидится, и люди смогут летать, хоть билеты обойдутся дороже из-за роста расходов авиакомпаний на персонал и топливо.