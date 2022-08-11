Из-за стремительного роста стоимости топлива Ryanair больше не будет предлагать полеты по самым низким ценам. Предложения авиакомпании с билетами по 10 евро завершились.

Такое заявление сделал директор компании Ryanair Майкл ОʼЛири, сообщает BBC.



"Нет сомнений, что в нижней части рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы - тарифы в один евро, тарифы в 0,99 евро, даже тарифы в 9,99 евро - я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет", - заявил ОʼЛири.



По словам директора средний тариф авиакомпании будет расти в течение следующих пяти лет. Цены будут повышаться примерно с 40 евро до 50 евро.



В руководстве компании считают, что люди смогут позволять себе частые перелеты несмотря на рост цен и стоимости жизни в целом.



Директор Ryanair также поясняет, что рост цен на топливо приводит к повышению цен на авиабилеты. Кроме того, увеличиваются счета за электроэнергию, сокращая доходы людей. Он добавил, что, несмотря на это, он надеется, что клиенты будут искать более дешевые варианты, а не сокращать полеты.



Ранее мы рассказывали о том, что Европу накрыл кризис в авиаперевозках. На фоне массовых сокращений персонала и роста цен на бензин из-за антироссийских санкций в разгар отпускного периода резко выросли цены на авиабилеты, начали массово отменять и задерживать рейсы, а также терять багаж.



Напомним, "Страна" также писала о том, что Lufthansa не будет использовать воздушное пространство Украины и России до следующей весны.