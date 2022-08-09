Немецкая авиакомпания Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России и Украины до 25 марта 2023 года.

Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.

"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 г. в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение данного периода должны быть отменены", — говорится в сообщении.

Там же сообщается, что Lufthansa также продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до этой же даты.

Напомним, что накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину немецкая Lufthansa, как и другие международные авиалинии, приостановила полеты в Украину.

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