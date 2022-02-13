Немецкая авиакомпания Lufthansa рассматривает возможность приостановить полеты в Украину, вслед за нидерландской KLM, но решение пока не принято.

Об этом сообщил изданию РБК представитель авиаперевозчика.

"Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией в Украине. Возможность приостановки оказания услуг рассматривается. Но решение пока не принято", — сказал источник.

В компании добавили, что решения, касающиеся приостановки авиасообщения, зависят от "ряда факторов", но не стали их уточнять.

Ранее мы писали, что голландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.

Также напомним, источник "Страны" на авиарынке сообщил, что уже в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. "Страна" писала, что на практике это означает "воздушную блокаду".

"Страна" следит за главными заявлениями и событиями вокруг темы "вторжения".