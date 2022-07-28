В Украине выпустили новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины". Марка посвящена "тракторным войскам" и выпущена тиражом в 5 миллионов экземпляров, из которых 3 млн – с номиналом М (эквивалент 18 грн) для оплаты почтовых отправлений внутри страны и 2 млн – с номиналом W (эквивалент $1,5), предназначенным для оплаты международной почтовой корреспонденции.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Погашения штемпелями "Первый день" состоятся 28 июля в Киеве. Также спецпогашения пройдут в этот же день во всех филиалах "Укрпочты". Штемпеля АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать на киевском главпочтамте.

На почтовой марке "Добрый вечер, мы из Украины" воспроизведены реальные события, которые произошли в Николаевской области: украинский трактор тянет заброшенный российский танк. Автором эскиза стала дизайнер-график и преподаватель живописи Анастасия Бондарец.

Приобрести марку можно будет в отделениях "Укрпочты" или в онлайн-магазинах. Вместе с почтовой маркой будут выпущены художественный конверт и открытка.

Украинцы выбрали дизайн новой военной марки от "Укрпочты" в государственном приложении "Дия". Более 766 тысяч человек из 5 вариантов выбрали именно "Добрый вечер, мы из Украины". На конкурс эскизов было направлено более 1500 работ. Также параллельно шел опрос в социальных сетях самой "Укрпочты", в котором приняли участие еще 67 тысяч украинцев.

Напомним, месяцем ранее, 28 июня, в продажу поступила новая марка от "Укрпошты" с украинским самолетом "Мрія".

Также мы писали, как в Главпочтамта в Киеве выстроилась огромная очередь за маркой "Русский военный корабль... Всьо!".

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.