Уже 28 июля, ровно через месяц с момента введения в обращение третьей почтовой марки в условиях военного положения "Украинская Мечта", "Укрпочта" выпустит марку "Добрый вечер, мы из Украины".

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Укрпочты".

Приобрести марку, выпущенную тиражом 5 млн штук, можно будет в отделениях "Укрпочты" или в онлайн-магазинах. Вместе с почтовой маркой будут выпущены художественный конверт и открытка.

Кроме того, запланирована продажа тематического мерча с изображением марок. Как и в предыдущих почтовых выпусках, будут действовать ограничения на количество приобретения марки. Погашения штемпелями "Первый день" состоятся 28 июля в Киеве. Также спецпогашения пройдут в этот же день во всех филиалах "Укрпочты". Штемпеля АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать на киевском главпочтамте.

На почтовой марке "Добрый вечер, мы из Украины" воспроизведены реальные события, которые произошли в Николаевской области: украинский трактор тянет заброшенный российский танк. Автором эскиза стала дизайнер-график и преподаватель живописи Анастасия Бондарец.

Напомним, тематика почтовой марки была выбрана благодаря народному голосованию. В мае более 600 тысяч украинцев из 5 вариантов выбрали именно "Добрый вечер, мы из Украины". На конкурс эскизов было направлено более 1500 работ.

Ранее мы писали, что украинцы выбрали дизайн новой военной марки от "Укрпочты" в государственном приложении "Дия". В опросе приняли участие более 766 тысяч человек. Также параллельно шел опрос в социальных сетях самой "Укрпочты", в котором приняли участие еще 67 тысяч украинцев.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



