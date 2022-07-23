"Укрпочта" начнет продажу новой военной марки. Фото: Facebook/ukrposhta

Уже 28 июля, ровно через месяц с момента введения в обращение третьей почтовой марки в условиях военного положения "Украинская Мечта", "Укрпочта" выпустит марку "Добрый вечер, мы из Украины".

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Укрпочты".

Приобрести марку, выпущенную тиражом 5 млн штук, можно будет в отделениях "Укрпочты" или в онлайн-магазинах. Вместе с почтовой маркой будут выпущены художественный конверт и открытка.

Кроме того, запланирована продажа тематического мерча с изображением марок. Как и в предыдущих почтовых выпусках, будут действовать ограничения на количество приобретения марки. Погашения штемпелями "Первый день" состоятся 28 июля в Киеве. Также спецпогашения пройдут в этот же день во всех филиалах "Укрпочты". Штемпеля АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать на киевском главпочтамте.

На почтовой марке "Добрый вечер, мы из Украины" воспроизведены реальные события, которые произошли в Николаевской области: украинский трактор тянет заброшенный российский танк. Автором эскиза стала дизайнер-график и преподаватель живописи Анастасия Бондарец.

Напомним, тематика почтовой марки была выбрана благодаря народному голосованию. В мае более 600 тысяч украинцев из 5 вариантов выбрали именно "Добрый вечер, мы из Украины". На конкурс эскизов было направлено более 1500 работ.

"Укрпочта" выпустит новую марку уже 28 июля

Ранее мы писали, что украинцы выбрали дизайн новой военной марки от "Укрпочты" в государственном приложении "Дия". В опросе приняли участие более 766 тысяч человек. Также параллельно шел опрос в социальных сетях самой "Укрпочты", в котором приняли участие еще 67 тысяч украинцев.

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Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов. 

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован. 

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