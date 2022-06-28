Во вторник, 28 июня, в продажу поступила новая марка от "Укрпошты" с украинским самолетом "Мрія".

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смилянский в своем Телеграм-канале.

Ее, а также конверты, открытки, футболки, магниты и другую сувенирную продукцию "Українська мрія" можно купить в отделениях "Укрпошты" и онлайн.

За новыми марками уже выстроились очереди в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске и других городах.

Тираж марки - три миллиона. Чтобы всем хватало, действуют ограничения: один человек может купить не больше двух маркированных листов, пять конвертов, пять открыток.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы выбрали дизайн третьей военной марки от "Укрпочты".

Также мы писали, как в Главпочтамта в Киеве выстроилась огромная очередь за маркой "Русский военный корабль... Всьо!".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

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