За маркой "Мрия", которая вышла сегодня, уже выстроились очереди
Во вторник, 28 июня, в продажу поступила новая марка от "Укрпошты" с украинским самолетом "Мрія".
Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смилянский в своем Телеграм-канале.
Ее, а также конверты, открытки, футболки, магниты и другую сувенирную продукцию "Українська мрія" можно купить в отделениях "Укрпошты" и онлайн.
За новыми марками уже выстроились очереди в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске и других городах.
Тираж марки - три миллиона. Чтобы всем хватало, действуют ограничения: один человек может купить не больше двух маркированных листов, пять конвертов, пять открыток.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы выбрали дизайн третьей военной марки от "Укрпочты".
Также мы писали, как в Главпочтамта в Киеве выстроилась огромная очередь за маркой "Русский военный корабль... Всьо!".
Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.
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