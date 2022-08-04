В Министерстве цифровой трансформации планируют добавить в приложение "Дия" пенсионное удостоверение, а также возможность приобрести облигации.

Об этом сообщил на пресс-конференции в издании "Укринформ" руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

"Мы работаем над появлением пенсионных удостоверений: по возрасту, за инвалидность и по выслуге лет. Это важно, поскольку многие люди не имеют ID-карты или заграничного биометрического паспорта, а паспорт-книжечку мы отобразить в "Дие" не можем", – сказал он.

Кроме того, Баник проинформировал, что в приложении также будет добавлена ​​возможность приобрести облигации.

Ранее мы писали, что в приложении "Дия" появятся цифровые документы на английском языке. Переведут загранпаспорт, водительские права и техпаспорт.

Также "Страна" сообщала, что в "Дие" появятся документы об образовании. Цифровыми копиями документов смогут воспользоваться украинцы, оказавшиеся на оккупированных территориях, которые планируют поступать в вузы.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.